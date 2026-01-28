Il femminicidio di Anguillara | il figlio di Federica Torzullo sarà affidato ai nonni materni

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso che il figlio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal suo compagno, sarà affidato ai nonni materni. La conferma arriva dopo aver valutato le condizioni del bambino, che resterà sotto la tutela dei nonni e del sindaco di Anguillara, chiamato a rappresentare il minore. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende di capire come il bambino affronterà questa nuova fase.

Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso.

