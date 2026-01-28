Il drastico cambio look di Elena Barolo | addio al biondo ora sfoggia i capelli neri

Elena Barolo ha sorpreso tutti con un cambio di look deciso. La ex velina, famosa per i suoi capelli biondi, ora sfoggia una chioma nera. È la prima volta che si vede così, e il cambiamento ha fatto discutere i suoi fan.

Per Elena Barolo si è chiusa un'epoca: l'ex velina bionda si è fatta mora, cambiando in modo drastico look per la prima volta nella sua carriera.

