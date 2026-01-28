Il dolore di Mara Venier per il marito Nicola Carraro | Ho rischiato di morire vivo grazie a lei

Mara Venier si è detta molto preoccupata per il marito Nicola Carraro, che ha rischiato di morire. L’editore e produttore cinematografico, che sta per compiere 84 anni, ha avuto un grave problema di salute. La conduttrice ha raccontato di aver vissuto momenti di paura e di essere grata di averlo ancora accanto a lei. Carraro sta bene ora, ma il dolore di Mara è ancora vivo.

Nicola Carraro, editore e produttore cinematografico, sta per compiere 84 anni ma ha rischiato di non spegnere le candeline assieme a sua moglie Mara Venier. Invece, la conduttrice sta già organizzando una festa con amici e parenti per celebrare la sua rinascita. «L'ultimo anno è stato il più brutto della mia vita», ha raccontato infatti Carraro a Chi, parlando dei continui ricoveri subiti nel corso degli ultimi dodici mesi. «Nel 2025 tanto per cominciare mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle». Spesso il primo consiglio che danno i medici a chi ha problemi ossei è quello di perdere peso per gravare meno sulle articolazioni e così Carraro ha iniziato una cura dimagrante.

