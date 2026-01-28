il dialogo tra calenda e tajani divide azione e agita forza italia

La discussione tra Calenda e Tajani sta creando tensioni tra Azione e Forza Italia. I due leader hanno aperto un confronto che si fa sempre più acceso, portando i partiti a dividersi su alcune questioni chiave. La loro vicinanza sembra aver smosso gli equilibri e alimentato il dibattito tra gli alleati di coalizione.

Il dialogo è avviato da tempo e i due partiti non sono mai stati così vicini come nell’ultima settimana. Parliamo di Forza Italia e Azione. L’ appuntamento al Teatro Manzoni di Milano per celebrare il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berluscon i organizzato da Letizia Moratti, con Antonio Tajani e Carlo Calenda in prima fila, ne è la dimostrazione. Da sinistra, Carlo Calenda, Antonio Tajani e Letizia Moratti (Imagoeconomica). Tajani lo corteggia, ma la minoranza azzurra frena. Alleanza fatta? Non proprio. Ovvero, gli azzurri vorrebbero rafforzare il rapporto con Azione, reputano Calenda un interlocutore affidabile e sono convinti che l’ingresso dell’ex ministro renziano nel centrodestra porti un valore aggiunto, oltre a rafforzare il centro, anche in funzione anti-Lega e anti-Vannacci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Forza Italia apre a Calenda, leader di Azione, evidenziando la possibilità di un dialogo su temi quali giustizia e amministrative.

