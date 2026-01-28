Il destino di Mary Rose

La scomparsa di Mary Rose e Maureen Sutton scuote una piccola città del Kent. Le due bambine, entrambe residenti nelle case popolari, sono sparite nel nulla una mattina senza lasciare tracce. La comunità è in allarme e le ricerche sono in corso, mentre parenti e vicini chiedono risposte alle autorità.

Il destino della piccola Mary Rose è indissolubilmente legato a quello Maureen Sutton. Entrambe bambine in una remota cittadina del Kent, Maureen scompare una mattina dalle case popolari senza farvi più ritorno. E la sua assenza si insinua come una presenza stabile nella famiglia di Mary Rose, diventandone il punto di deflagrazione interna. Mary Rose è figlia di una madre algida e apprensiva – Cressida – donna totalmente devota alla bambina, dall'umore instabile e fragile. Una volta al mese il marito di Cressida, Rowan, va a trovare la moglie e la figlia. Per il resto del tempo vive a Londra dove da anni ha un'amante, Gloria, anche se il suo primo amore e ciò a cui è più devoto è il suo lavoro di storico.

Il destino di Mary Rose
La recensione del libro di Giulio Ravizza edito da Scintille by bookabook, 415 pp., 19 euro

Blackwood, l'aristocratica dalla penna nerissima
Il destino di Mary Rose non promette bene, e questo si intuisce fin dalle prime pagine del romanzo di Caroline Blackwood, con cui l'editore Gramma Feltrinelli (pagg. 286, euro 16; traduzione di ...

