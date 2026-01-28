Nel 2025, più di ottanta cani trovano una nuova casa grazie a Nati Liberi. Un video di quasi 11 minuti mostra i loro sguardi pieni di speranza, quasi a chiedere solo un po’ di affetto. La musica triste accompagna le immagini, mentre i cani cercano di catturare il cuore di chi guarda. Un modo diretto per far capire quanto il loro desiderio di essere amati sia forte e reale.

Quasi undici minuti di video a prova di lacrima e fazzoletto. Musica struggente, gli amici a quattro zampe che guardano lo spettatore reclamando soltanto amore, e in sovrimpressione i numeri dell’ennesima annata dove il cuore ha prevalso su ogni cosa. Per l’associazione " Nati Liberi " anche il 2025 ha regalato tante soddisfazioni visto che 85 "angeli con la coda" sono stati dati in adozione a famiglie del territorio. Bilancio che l’associazione come di consueto ha condensato in un video che riassume l’attività del rifugio di via Saponiera. "Questo video è dedicato ai nostri nonnini pelosi – spiega l’associazione – a quei cani che la vita l’hanno conosciuta solo da dietro le sbarre di un box in canile, dove per anni non è successo mai niente davvero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore di Nati Liberi. Nel 2025 più di 80 cani dati in adozione

