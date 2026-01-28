Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è esteso a 14 anni | tutte le informazioni

Il governo ha deciso di estendere il congedo parentale per i lavoratori dipendenti fino ai 14 anni dei figli. La legge di bilancio 2026 prevede questa novità, che porta il periodo di congedo dai precedenti 12 anni. La misura mira a dare più tempo alle famiglie per prendersi cura dei figli piccoli. La modifica riguarda il testo unico su maternità e paternità ed entra in vigore a partire dal prossimo anno.

L'incremento riguarda soltanto questa fascia di lavoratori e non i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata o per quelli autonomi. Ecco tutte le novità Il congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti passa da 12 a 14 anni. Questo è quanto si evince dalla legge di bilancio 2026 al netto della modifica sul testo unico su maternità e paternità. Le domande di indennità si potranno presentare telematicamente attraverso il portale INPS dedicato. L’incremento dell’arco temporale permette così dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre di avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il congedo parentale fino ai 14 anni si amplia grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che estende i diritti dei genitori.

Il congedo parentale per i dipendenti si estende fino ai 14 anni di età del bambino, rispetto ai 12 anni precedenti.

