il como vince 3 1 in rimonta a firenze ai quarti contro il napoli

Il Como di Cesc Fabregas supera 3-1 il Firenze in trasferta e conquista un posto nei quarti di Coppa Italia. I viola erano passati in vantaggio con Piccoli, ma i giocatori del Como hanno rimontato nel secondo tempo con Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Ora la squadra lombarda si prepara a sfidare il Napoli il prossimo 10 febbraio.

Piccoli porta in vantaggio i viola, Sergi Roberto, Nico Paz e Morata ribaltano il risultato FIRENZE - Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. A decidere la sfida del Franchi contro la Fiorentina, dopo il vantaggio iniziale dei viola con Piccoli e il pareggio di Sergi Roberto, sono state le reti dei subentrati Nico Paz prima e Morata poi. Per i lariani è un successo meritato anche se Ranieri e compagni, alla prima davanti al neo presidente Giuseppe Commisso, hanno comunque tenuto dignitosamente il campo per almeno un tempo. L'impegno contro un avversario di ben altro livello regala ai padroni di casa una leggerezza di testa che consente ai viola di partire molto bene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Fiorentina cade in casa contro il Como, che risponde con una rimonta vincente.

