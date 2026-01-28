Questa sera il Como ha sorpreso tutti battendo 3-1 la Fiorentina e conquistando un posto tra le otto migliori della Coppa Italia. La squadra di casa ha giocato con determinazione, ribaltando il risultato e passando il turno. Ora aspetta il Napoli nel prossimo turno, allo Stadio Maradona.

Il Como ha sconfitto la Fiorentina per 3-1 e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia, dove affronterà il Napoli allo Stadio Maradona. I lariani sono riusciti a rimontare i viola allo Stadio Franchi: i padroni di casa sono passati in vantaggio al 7? con Piccoli, gli ospiti hanno pareggiato al 20? con Roberto e hanno poi siglato il 2-1 con Paz al 60?. Il sigillo definitivo è stato messo da Morata al 91? e così i biancoblù, che in campionato stanno lottando per la qualificazione alle Coppe Europee, possono proseguire la propria avventura in questa competizione, mentre i toscani si devono fermare e ora si dovranno concentrare sulla lotta salvezza (e sulla Conference League) in una stagione decisamente complicata e avara di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Como ribalta la Fiorentina e si qualifica ai quarti della Coppa Italia, definito il tabellone

La partita di Coppa Italia tra Como e Fiorentina si è conclusa con una vittoria importante per i lombardi.

Il Como batte anche la Fiorentina con un punteggio di 3-0 e si prende i quarti di Coppa Italia.

