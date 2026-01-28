Il commento di Sabatini | Roma-Milan? Scampato pericolo per i rossoneri Con Fullkrug in campo si è vista …

Sandro Sabatini commenta il pareggio tra Roma e Milan, dicendo che per i rossoneri si è evitato un grosso pericolo. Secondo il giornalista, con Fullkrug in campo si è notato qualcosa di diverso. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, ma il commento di Sabatini mette in evidenza come il Milan abbia evitato una sconfitta che avrebbe potuto pesare molto.

Al termine di Roma-Milan, il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commento il pareggio tra giallorossi e rossoneri sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole, con una sottolineatura importante per Niclas Fullkrug. "1-1 tra Roma e Milan. Per Gasperini c'è la soddisfazione relativa di aver centrato il primo risultato positivo in uno scontro diretto, ma anche la grande amarezza per aver dominato nel primo tempo senza trovare un gol che avrebbe indirizzato diversa una partita che il Milan era addirittura riuscito a portare dalla sua parte grazie all'angolo di De Winter nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo il pareggio tra Roma e Milan, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l’incontro sottolineando l'importanza di affidarsi a giocatori affidabili in attacco.

