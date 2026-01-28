A Sorrento, il CineTeatro Rondinella ha fatto il bis e si conferma come uno dei cinema più frequentati in Italia. Durante le Giornate Professionali di Cinema, ha ricevuto il Biglietto d’Oro 2025, premiato come la monosala con la media più alta di spettatori per proiezione tra le città tra i 50 e i 100mila abitanti. Il pubblico non va lì per il marketing, ma perché il cinema propone qualcosa di diverso, senza fronzoli. E i risultati si vedono: il botteghino premia questa scelta.

Il CineTeatro Rondinella ha bissato il traguardo dello scorso anno e, a Sorrento, durante le Giornate Professionali di Cinema, è stato premiato con il Biglietto d’Oro 2025 come la monosala con la più alta media di spettatori per proiezione in Italia nella categoria delle città tra i 50 e 100mila abitanti. "Questo riconoscimento è del pubblico che ci sostiene e partecipa alle nostre iniziative", commenta Gianluca Casadei, che con la cooperativa FuoriSchermo e l’associazione CGS Rondinella gestisce la sala d’essai di viale Matteotti. È il secondo anno di fila che ottenete il Biglietto d’Oro. Come si diventa una delle migliori sale del Paese? "È sempre una soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cinema “anti Zalone“: "Chi entra al Rondinella non lo fa per il marketing. E il botteghino ci premia"

