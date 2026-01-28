Il caso liste elettorali Trump le pretende per controllare il voto

Roma, 28 gennaio 2026 – Le liste elettorali sono al centro di un caso che fa discutere. Secondo alcune fonti, la richiesta di Trump di avere un controllo diretto su queste liste rientra nella strategia dell’ex presidente di influenzare il risultato delle elezioni. “È il prezzo del riscatto”, avrebbe detto qualcuno vicino a lui, sottolineando come questa richiesta sia parte di un tentativo più ampio di mettere mano al processo elettorale. Una mossa che rischia di aprire nuovi fronti nel dibattito politico italiano e internazionale.

Roma, 28 gennaio 2026 – "È il prezzo del riscatto. Una richiesta che rientra in questa linea della presidenza Trump di controllare il processo elettorale". Commenta così, Gregory Alegi, docente di Storia delle Americhe alla Luiss Guido Carli, la richiesta arrivata al governatore del Minnesota, Tim Walz, di condividere con il governo federale dati sensibili, incluse le liste elettorali. C'è una precisa strategia in vista delle prossime elezioni di midterm? "Certo. Tale richiesta va di pari passo con il ridisegno anticipato dei collegi elettorali – volto a cercare di precostituire il risultato – e con una serie di provvedimenti amministrativi per restringere il diritto di voto".

