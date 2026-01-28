Il caso dell’incendio a catena | bruciano tre auto evacuati in trenta

Un incendio improvviso ha coinvolto tre auto nel centro di Riva del Garda, causando l’evacuazione di trenta persone. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma il panico tra i residenti è stato grande. Ora si indaga per capire cosa abbia provocato l’incendio.

È stato un pomeriggio di paura e apprensione quello vissuto ieri, martedì 27 gennaio, a Riva del Garda. Poco prima delle 17:10 è letteralmente scoppiato l'inferno a ridosso di un condominio, con un'auto a metano che ha preso fuoco. Il problema è che le fiamme hanno lambito anche altre due vetture.

