Il caso dell’incendio a catena | bruciano tre auto evacuati in trenta

Da trentotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio improvviso ha coinvolto tre auto nel centro di Riva del Garda, causando l’evacuazione di trenta persone. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma il panico tra i residenti è stato grande. Ora si indaga per capire cosa abbia provocato l’incendio.

È stato un pomeriggio di paura e apprensione quello vissuto ieri, martedì 27 gennaio, a Riva del Garda. Poco prima delle 17:10 è letteralmente scoppiato l’inferno a ridosso di un condominio, con un’auto a metano che ha preso fuoco. Il problema è che le fiamme hanno lambito anche altre due vetture.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Riva del Garda 27 gennaio

L’incendio a Hong Kong, tre torri ancora bruciano: «Finora contati 55 morti»

Como, incendio al dormitorio di via Borgovico: ospiti evacuati e tre intossicati

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il dormitorio di via Borgovico 150 a Como a causa di un incendio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Riva del Garda 27 gennaio

Argomenti discussi: ? Il caso dell’incendio a catena: bruciano tre auto, evacuati in trenta; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Strage Crans Montana, studentessa di Biella si sveglia dal coma dopo 22 giorni; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo.

il caso dell incendioIncendio a Valverde, una famiglia ancora fuori casaIL ROGO. Gli uffici tecnici stabiliranno gli interventi necessari per il ripristino dell’agibilità. Rientrati gli altri residenti dopo le fiamme di lunedì sera. Attesa nella giornata di oggi - 21 genn ... ecodibergamo.it

il caso dell incendioIncendio boschivo colposo e tenuità del fatto: Corte cost. n. 5/2026La Consulta (Corte cost. n. 5/2026) ammette la particolare tenuità del fatto per l’incendio boschivo colposo, superando il divieto dell’art. 131-bis c.p. diritto.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.