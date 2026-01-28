La polemica sull’ICE alle Olimpiadi si sgonfia dopo le prime chiarificazioni. Il governo ha negato che ci siano piani per schierare agenti violenti per le strade di Milano. I timori sollevati in questi giorni sembrano infondati e si potevano tranquillamente evitare. Al momento, non ci sono rischi concreti di disordini o interventi drastici. La città si prepara a vivere le Olimpiadi senza tensioni e senza l’ombra di scontri violenti.

No, non ci saranno agenti violenti per le strade di Milano, e i timori di questi giorni potevano essere fugati facilmente dal governo Da quando sabato un articolo del Fatto Quotidiano aveva raccontato che l’ICE sarebbe stato presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il governo e la Regione Lombardia potevano ridimensionare il caso che si è andato creando nelle ore e nei giorni successivi in un modo semplice: fornire informazioni chiare e certe. Invece hanno fatto tutto il contrario, contraddicendosi e smentendo le loro stesse dichiarazioni. L’ICE è l’agenzia federale statunitense che si occupa di controllo di frontiere e dell’immigrazione, ed è diventata nota anche in Italia per l’approccio violentissimo che sta adottando in patria, in particolare nello Stato del Minnesota, durante le operazioni ordinate dall’amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco e niente

L’Home Security Investigation, parte di Ice, sarà presente in Italia durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

