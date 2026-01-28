Il caso Albanese Domani si vota per la cittadinanza | possibilità nulle

Domani a Napoli si tiene il voto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu sui diritti umani. La mozione di Fondamenta-Avs ottiene pochi consensi e sembra destinata a fallire, visto che i trenta consiglieri comunali sembrano divisi e poco convinti. La questione si presenta come un banco di prova, ma le possibilità di approvazione sono nulle.

La mozione di Fondamenta-Avs per il conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese domani sosterrà il banco di prova del voto dei trenta consiglieri comunali. Il proponente è Damiano Censi. Dai corridoi di palazzo Albornoz le previsioni sono di una manciata di consensi.Vedremo. Il Pd alleato di Fondamenta-Avs è schierato per il no, come spiega il capogruppo Francesco Rossi: "Centrale nella valutazione – afferma – è l'opportunità di concedere la cittadinanza a una figura non riconosciuta da buona parte della popolazione. Nulla, invece, contro il buon operatodella Albanese in seno alle Nazioni Unite.

In occasione del Giorno della memoria, Cesena valuta l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.

