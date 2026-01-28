Il Carnevale di Salbertrand | tra il gusto dei tortelli e la magia del falò

A Salbertrand, in Alta Valle Susa, il Carnevale si anima con le tradizioni di sempre. Le famiglie si radunano per gustare i tortelli fatti in casa e accendere il falò, creando un’atmosfera calda e festosa. Le strade si riempiono di colori e allegria, mentre adulti e bambini partecipano alle celebrazioni che rendono speciale questo momento dell’anno.

In Alta Valle Susa, c’è un borgo che riesce a trasformare l'inverno in una favola di folklore e condivisione. È Salbertrand, che si prepara a celebrare il suo storico Carnevale con una formula che unisce la spensieratezza delle sfilate alla suggestione degli antichi riti piemontesi. Un appuntamento doppio, tra il 15 e il 17 febbraio 2026, pensato per chi vuole vivere l'essenza più autentica delle festività alpine. Il primo atto della festa andrà in scena nel pomeriggio di domenica 15 febbraio. Il ritrovo è fissato per le 14:30 in Località Oulme, punto di partenza di una sfilata colorata che attraverserà il cuore del borgo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Carnevale di SALBERTRAND 15 Febbraio ore 14.30 Località Oulme Sfilata con distristribuzione dei Tortelli e tappe sosta con vin brulè e cioccolata calda 17 Febbraio ore 21.00 Piazza Guiffre Sfilata con la partecipazione degli amici di Bardonecchia facebook