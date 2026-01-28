Adriano Stefanelli, il calzolaio del Papa, vive una vita semplice fatta di scarpe e pazienza. La sua storia sembra uscire da un racconto di provincia, dove il talento si fa notare solo quando arriva l’occasione giusta. Per anni ha lavorato in silenzio, senza chiedere troppo, finché un giorno il Papa stesso ha deciso di affidargli la riparazione di un paio di scarpe particolari. Ora, il suo nome circola tra chi apprezza l’artigianato e la dedizione.

La storia di Adriano Stefanelli sembra uscita da un romanzo di provincia italiana, di quelli in cui il talento resta silenzioso finché non bussa alla porta giusta. Stefanelli nasce e lavora a Novara, in una bottega piccola ed essenziale, dove il tempo scorre al ritmo del cuoio tagliato a mano e delle forme in legno consumate dagli anni. È un calzolaio nel senso più puro del termine, uno che non parla di moda ma di postura, equilibrio, comfort reale. È il 2004 quando, mentre lavorava nel suo laboratorio, Stefanelli vede in televisione San Giovanni Paolo II sofferente durante la Via Crucis. Quelle immagini lo colpiscono profondamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

