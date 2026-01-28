Il calcio si fa notare anche per dettagli piccoli come gli asciugamani. Dopo le immagini delle ultime partite in Senegal e Marocco, l’allenatore del Nottingham Forest, Sean Dyche, ha sollevato polemiche. Si è lamentato per la presenza di asciugamani a bordocampo, usati dai giocatori del Brentford durante la partita. La questione ha attirato l’attenzione, creando discussioni sul modo in cui vengono gestiti gli spazi durante le partite.

Trovare colpevoli per una sconfitta è una prassi abituale. Gli errori arbitrali, quelli dei giocatori, i cambi sbagliati dagli allenatori e via dicendo. Poi nel 2026 scopriamo che a determinare una partita di calcio può essere un asciugamano. Tutto è iniziato con la finale di coppa d’Africa. Lì oltre a un finale tragicomico abbiamo assistito ai raccattapalle del Marocco che cercano in tutti i modi di strappare l’asciugamano al preparatore dei portieri del Senegal che lo conserva gelosamente e lotta con ogni forza pur di non concederlo agli avversari e metterlo a disposizione del suo portiere. La leggenda africana dice che in quell’asciugamano c’era un rito voodoo negativo per il Marocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calcio è anche questione di... asciugamani. Prima la Coppa d'Africa, ora la polemica di Dyche

