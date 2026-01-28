Il borseggiatore di Dio Ruba a tutti pure a Gesù | record mondiale tra panche candele e bancomat

Un uomo di 51 anni ha messo a segno 18 furti in città in appena quattro mesi. Ha colpito auto, negozi, cantieri e anche chiese, senza risparmiare nulla. La sua serie di furti è diventata un record locale, tra panche, candele e bancomat. La polizia lo cerca ancora, mentre i residenti sono preoccupati per la sua presenza.

Come raccontato dal Corriere di Arezzo, un uomo di 51 anni ha compiuto 18 furti in città nell'arco di quattro mesi, colpendo auto in sosta, negozi, cantieri e perfino chiese. Tra gli episodi più clamorosi, i borseggi ai danni di fedeli durante la messa, mentre si alzavano per ricevere la comunione. Arrestato e processato con rito abbreviato, è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione, con il riconoscimento di una parziale incapacità di intendere e di volere

