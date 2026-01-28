Il Bayern non sarà facile con il PSV ‘unico’ conferma Kompany

Il Bayern si prepara a ricevere il PSV in una sfida che promette spettacolo. Kompany, allenatore del PSV, avverte che non sarà facile affrontare i campioni tedeschi, descrivendo il Bayern come un avversario “unico”. I giocatori del PSV sono già in campo da giorni, pronti a dare battaglia, ma la pressione è alta. La partita si annuncia combattuta e potrebbe riservare sorprese.

Nonostante abbia già conquistato un posto negli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco non avrà vita facile nell'ultima partita della fase di campionato contro il PSV, ha detto Vincent Kompany. Il Bayern si recherà mercoledì al Philips Stadion già sicuro di un posto tra i primi otto dopo aver battuto l'Union Saint-Gilloise l'ultima volta, e entrerà in partita con fiducia.

Ivan Perisic esprime il suo desiderio di rientrare all’Inter, ma il PSV Eindhoven mantiene una posizione ferma, impedendo la cessione del giocatore durante la stagione.

Il match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un derby bavarese molto atteso.

