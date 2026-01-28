Venerdì 30 gennaio verrà presentato il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”. La cerimonia si terrà al viale dell’Università, dove sarà anche inaugurato un nuovo spazio multifunzionale. L’evento coinvolge giovani e amministratori, con l’obiettivo di promuovere iniziative sui desideri dei ragazzi.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 30 gennaio verrà presentato il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” e inaugurato lo Spazio Multifunzionale ubicato al viale dell’Università. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà e rappresenta un modello di intervento sociale integrato che mette al centro gli adolescenti (11-18 anni) e i giovani adulti (18-21 anni) puntando a costruire una comunità educante che supporti i ragazzi nel passaggio delicato verso l’età adulta. Lo Spazio Multifunzionale rappresenta il cuore pulsante e l’infrastruttura fisica fondamentale del progetto, non semplicemente il luogo dove si svolgono le attività, ma un presidio sociale e culturale progettato per trasformare radicalmente il modo in cui i giovani vivono il proprio territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il 30 gennaio la presentazione del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”

Approfondimenti su DesTEENazione Desideri

Polistena entra nel progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, un'importante iniziativa promossa dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziata dall’Unione Europea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su DesTEENazione Desideri

Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; Docenti neoassunti, il 30 gennaio l’incontro in presenza. Si potrà recuperare assenza?; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Il 30 gennaio torna a Pinerolo la macchina Enigma al Circolo Sociale.

I Giorni della merla tra tradizione e leggenda: perché il 29, 30 e 31 gennaio si chiamano così?Il 29, 30 e 31 gennaio sono conosciuti come i Giorni della Merla. Secondo la tradizione popolare, questi tre giorni rappresentano uno dei periodi più ... atnews.it

La Fiamma Olimpica scala i 3mila metri: venerdì 30 gennaio i tedofori si daranno il cambio sul ghiacciaio PresenaLa torcia simbolo dei Giochi Invernali è pronta a fare ritorno in Lombardia. Prima tappa nel bresciano tra il Tonale e Ponte di Legno: il simbolo olimpico passerà nella splendida cornice delle vette i ... ilgiorno.it

Matteo Cavallone per Collegno. . DESTEENAZIONE_DESIDERI IN AZIONE - VENERDì 30 GENNAIO A COLLEGNO CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA DUE MILIONI E SEI DI FINANZIAMENTO Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 14 - facebook.com facebook