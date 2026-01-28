Iga Swiatek | Vorrei andare ad allenarmi so cosa non ha funzionato

Iga Swiatek si dice pronta a tornare in campo dopo la sconfitta contro Elena Rybakina ai quarti di finale dell’Australian Open 2026. La tennista polacca ha ammesso di sapere cosa non ha funzionato e vuole rimettersi in gioco, senza troppi giri di parole. Con un tono sincero e diretto, ha mostrato maturità, pronta a ripartire e ad allenarsi ancora più duramente.

Sincera e diretta, Iga Swiatek ha affrontato con grande maturità la sconfitta contro Elena Rybakina nei quarti di finale dell’Australian Open 2026. La tennista kazaka si è imposta in due set, con un secondo parziale nettamente più incisivo, eliminando la numero due del mondo al termine di una sfida di alto livello. In conferenza stampa, Swiatek ha analizzato senza filtri il ko, spiegando come reagisce abitualmente a una sconfitta e indicando con lucidità gli aspetti del suo gioco sui quali intende lavorare per crescere ulteriormente. “ Dipende da come mi sento. A volte sono stufa e non riesco a vedere le cose o ad affrontarle in modo costruttivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

All'Australian Open 2026, Iga Swiatek si impone facilmente su Maddison Inglis, vincendo 6-0, 6-3 in poco più di un'ora.

