Ieri in Campania | cade ultraleggero a Benevento un morto

Ieri pomeriggio a Benevento un ultraleggero è precipitato, causando la morte del pilota. L’incidente è avvenuto in un’area poco distante dalla città, e subito sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire cosa sia andato storto durante il volo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 27 gennaio 2026. Avellino – All’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura di Benevento ed avente ad oggetto un edificio sito in Grottaminarda alla via Condotto. (LEGGI QUI) Benevento – Ore 16.32. Il momento in cui il sogno si trasforma in incubo, la gioia in dolore. Quel sogno atavico di ogni uomo di poter volare, di colpo, diventa realtà grazie ai mezzi moderni, con tutti i rischi connessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: cade ultraleggero a Benevento, un morto Approfondimenti su Benevento Ultraleggero Benevento: precipita un ultraleggero, un morto e un ferito grave L’incidente di un ultraleggero a Benevento ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. Benevento, ultraleggero precipita al suolo: un morto e un ferito Un incidente aereo a Benevento ha coinvolto un ultraleggero che è precipitato nei pressi del campo di aviazione in Contrada Olivola. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Benevento Ultraleggero Argomenti discussi: Primavera 1. Il Napoli cade a Cremona, vittoria pesanti per i grigi: highlights (video); Campania, prorogata l’allerta meteo gialla fino alle 23:59 di domenica 25 gennaio; Il Real Flegreo cade a San Tammaro: sconfitta pesante, ma il gruppo resta in piedi; Ieri in Campania: cade ultraleggero a Benevento, un morto. Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Santa Lucia, si è tenuta la prima seduta della Giunta regionale della Campania, presieduta dal presidente Roberto Fico, che ha portato all’approvazione di una serie di provvedimenti. Di seguito le misure esaminate e approvat - facebook.com facebook Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo visto insieme cosa accadrà oggi; ora vediamo cosa succederà da stanotte fino a domani sera. Da leggere e condividere. Dal satellite si nota chiaramente una grossa fascia nuvolosa che si avvicina alla Penisola da ovest, spinta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.