ICE si ritira da Minneapolis ma sarà a Milano per le Olimpiadi | i sovranisti italiani battano un colpo

L'ICE ha deciso di lasciare Minneapolis, ma sarà presente a Milano durante le Olimpiadi. Trump ha perso le elezioni a Minneapolis e ora il governo italiano si chiede quale sarà il ruolo dell'agenzia americana nel nostro paese. La richiesta all'ambasciatore USA dimostra che gli Stati Uniti continuano a decidere in autonomia anche in Italia.

