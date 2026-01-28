Ice in Italia Gabrielli | Non opereranno sul territorio ma il cerchiobottismo del governo ha alimentato le polemiche

Il dibattito sulla sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si fa più acceso. Gabrielli, responsabile della protezione civile, spiega che non ci saranno operazioni di ghiaccio sul territorio. Tuttavia, il governo continua a essere accusato di ambiguità e di alimentare polemiche con atteggiamenti poco decisi. La questione si sposta dal tecnico al politico, e le discussioni si infiammano in vista dell’evento che tra pochi mesi porterà migliaia di persone nelle due città.

Nel dibattito sulla sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, irrompe una questione che va ben oltre il perimetro tecnico e lambisce direttamente il terreno politico. A sollevarla è Franco Gabrielli, già capo della Polizia e oggi professor of Practice di Public Management alla SDA Bocconi, che, oltre a rilasciare una intervista a La Stampa, è intervenuto alla trasmissione Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, commentando la notizia rivelata dal Fatto Quotidiano sulla presenza dell' Ice ai Giochi. Secondo quanto emerso, la componente investigativa dell'agenzia statunitense per l'immigrazione e il controllo delle frontiere, la Homeland Security Investigations, sarà coinvolta nel dispositivo di sicurezza a supporto della delegazione Usa.

