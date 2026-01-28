Ice alle Olimpiadi? A Cortina ci sono già agenti e militari ma più da Roma che Washington

A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali, a Cortina d’Ampezzo si sono già visti agenti e militari in giro. La presenza è più consistente rispetto alle ultime settimane, con pattuglie che controllano le strade e i punti più frequentati. La gente del posto commenta che ormai sembra di essere in un vero e proprio presidio, più da Roma che da Washington. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata, e la sensazione è che la sicurezza sia diventata una priorità.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Nell'andirivieni di agenti e militari nella Conca d'Ampezzo, pare di capire che sarà più facile vedere in giro i pizzardoni, piuttosto che gli icers. In questi giorni lungo l'Alemagna, oltre che nei dintorni di corso Italia, è tutto un viavai di volanti, gazzelle, auto-civetta e con lampeggianti: del resto la Prefettura di Belluno aveva coordinato il faticoso reperimento di 720 posti-letto, dal 21 gennaio al 16 marzo, per le forze dell'ordine (in tutto 6.000 nelle tre regioni coinvolte) in arrivo da fuori provincia a supporto della sicurezza olimpica. Divise a cui il Comune ha aggiunto una raffica di vigili urbani, in convenzione con vari altri municipi del Veneto e dell'Italia, a cominciare da Roma Capitale.

