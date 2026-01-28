ICE a Milano il governo chiarisce | nessun ruolo operativo Informativa alla Camera il 4 febbraio

Il governo ha chiarito che gli agenti dell’ICE non avranno un ruolo operativo alle olimpiadi di Milano-Cortina. La questione è tornata di attualità dopo le polemiche politiche che si sono scatenate sulla presenza di questi agenti statunitensi durante l’evento. La Camera riceverà un’informativa ufficiale il 4 febbraio, ma intanto la tensione tra le forze politiche resta alta.

L'assurda polemica politica relativa alla presenza di agenti dell' Immigration and Customs Enforcement (ICE) alle olimpiadi di Milano-Cortina continua a tenere banco. Il Pd si mobilita, e per sabato è stata indetta a Milano una manifestazione contro la presenza ai Giochi invernali degli agenti ICE americani, finiti al centro delle polemiche dopo i tragici fatti di Minneapolis. Il ruolo dell'ICE alle Olimpiadi. Inutile dire che la presenza degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement è stata a dir poco strumentalizzata. Per cominciare, non saranno gli agenti operativi che in America "danno la caccia" agli immigrati irregolari a presenziare in Italia, ma i colleghi dell'Homeland Security Investigations (HSI), che è la principale agenzia investigativa federale del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

