I veicoli sottoposti a fermo potranno essere rottamati Obiettivo | fare piazza pulita delle auto abbandonate

I veicoli posti sotto fermo amministrativo potranno essere rottamati. Il Senato ha approvato un disegno di legge che permette questa possibilità. L’obiettivo è eliminare le auto abbandonate e liberare le strade.

Lo prevede una legge approvata dal Senato. I debiti del proprietario però non verranno estinti I veicoli sottoposti a fermo amministrativo potranno essere rottamati. La novità è stata introdotta da un disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Senato. Fino a oggi i mezzi su cui pendeva un debito non potevano essere cancellati dal Pra (il pubblico registro automobilistico) né demoliti. Oggi il vincolo che ne impedisce la radiazione sparisce, ma il debito non viene estinto. L'obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il numero di auto inutilizzate che vengono abbandonate in strada dai proprietari.🔗 Leggi su Today.it

A Chieri sono stati rimossi 54 veicoli abbandonati in strada, considerati rifiuti urbani.

