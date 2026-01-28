Martedì 3 febbraio, Como si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che farà tappa in città nel percorso verso Milano Cortina 2026. Tre tedofori sono stati scelti dal Comune: Erika Fasana, Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri. La cerimonia si svolgerà nel centro di Como, attirando l’attenzione di molti cittadini e appassionati. È uno degli eventi più attesi in vista delle Olimpiadi di quest’anno.

Palazzo Cernezzi ha proposto la terna per la tappa comasca del Viaggio della Fiamma Olimpica: arrivo il 3 febbraio, cerimonia in piazza Cavour e percorso tra lungolago e centro Como si prepara a uno dei momenti più attesi del cammino verso Milano Cortina 2026: martedì 3 febbraio la Fiamma Olimpica farà tappa in città. In vista dell’evento, il Comune di Como ha indicato i tre tedofori “di proposta comunale”: la ginnasta Erika Fasana, l’allenatore del Como Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri. Classe 1996, nata a Como, Erika Fasana è un nome che gli appassionati di sport conoscono bene: ginnasta di alto profilo, si è distinta soprattutto al corpo libero, diventando negli anni un riferimento della ginnastica artistica italiana.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Cortina

Il Comune di Nocera Inferiore ha inviato al Ministero dell’Interno una richiesta di contributo per il 2026, finalizzato alla messa in sicurezza del territorio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Como Cortina

Argomenti discussi: I tre tedofori proposti dal Comune di Como: Erika Fasana, Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri; Olimpiadi Milano Cortina 2026: a Monza 17 tedofori e un corteo di 600 metri, attesa per chi accenderà il braciere; Chi porterà la fiaccola? Ecco perché non si possono svelare tutti i nomi.

I tre tedofori proposti dal Comune di Como: Erika Fasana, Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea PanzeriPalazzo Cernezzi ha proposto la terna per la tappa comasca del Viaggio della Fiamma Olimpica: arrivo il 3 febbraio, cerimonia in piazza Cavour e percorso tra lungolago e centro ... quicomo.it