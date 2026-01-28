I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione

Da agi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I riformisti del Partito Democratico cercano di rassicurare i loro sostenitori: niente scissione in vista. Dopo settimane di tensioni e voci di divisione, i vertici del partito ribadiscono che resteranno uniti e continuano a lavorare per una linea condivisa. La parola d’ordine è stabilità, e i riformisti sembrano determinati a non far vacillare questa convinzione.

AGI - Hic manebimus optime, continuano a ripetere i  riformisti dem. Nel  Pd  ci stanno e ci resteranno benissimo. Nessuna  tentazione scissionista, dunque, nonostante " l'aria irrespirabile " all'interno del partito, come denunciato dall'eurodeputata  Pina Picierno. E nonostante la richiesta reiterata di un  confronto politico in direzione, richiesta che ha alimentato nuove voci di  scissione. "Non c'è alcun collegamento tra la richiesta di convocare la direzione e una eventuale scissione. Anzi: la richiesta di confronto è la prova che siamo legati al  Pd ", spiega  Lia Quartapelle  contattata da AGI. 🔗 Leggi su Agi.it

i riformisti del pd allontanano lo spettro di una scissione

© Agi.it - I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione

Approfondimenti su Pd Riformisti

Parla Zampa (Pd): “Il Pd è mutilato. Renzi può dare una mano per parlare a riformisti e moderati”

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

Segreteria Pd, muro contro muro. Lo spettro del commissariamento. Ipotesi congresso in primavera

La segreteria del Pd si trova in una fase di stallo, con confronti serrati e poche soluzioni chiare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pd Riformisti

Argomenti discussi: Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi; I riformisti non firmano il nuovo ddl antisemitismo, tensione nel Pd; La fatwa di Montanari & Co: Il Pd cacci chi vota Sì. Ira di Picierno; Il Pd si spacca (ancora) sul ddl Antisemitismo: i senatori riformisti si sfilano dal nuovo testo.

i riformisti del pdIl Pd è diventato un partito monolite. Riformisti puri sempre più vicini all'uscitaDa tempo Pina Picierno e altri denunciano un clima interno ostile, e la convocazione della direzione nazionale. Ma dal Nazareno, nessuno si fa sentire. E ... huffingtonpost.it

i riformisti del pdPd, i riformisti chiedono una direzione ma per ora niente scissione. Calenda e Ruffini aspettanoNonostante l’aria irrespirabile all'interno del partito, come aveva accusato l’eurodeputata Pina Picierno, nessuna scissione in vista. Si chiede confronto. I nodi: la linea di politica estera – i de ... corriereirpinia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.