I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione
I riformisti del Partito Democratico cercano di rassicurare i loro sostenitori: niente scissione in vista. Dopo settimane di tensioni e voci di divisione, i vertici del partito ribadiscono che resteranno uniti e continuano a lavorare per una linea condivisa. La parola d’ordine è stabilità, e i riformisti sembrano determinati a non far vacillare questa convinzione.
AGI - Hic manebimus optime, continuano a ripetere i riformisti dem. Nel Pd ci stanno e ci resteranno benissimo. Nessuna tentazione scissionista, dunque, nonostante " l'aria irrespirabile " all'interno del partito, come denunciato dall'eurodeputata Pina Picierno. E nonostante la richiesta reiterata di un confronto politico in direzione, richiesta che ha alimentato nuove voci di scissione. "Non c'è alcun collegamento tra la richiesta di convocare la direzione e una eventuale scissione. Anzi: la richiesta di confronto è la prova che siamo legati al Pd ", spiega Lia Quartapelle contattata da AGI. 🔗 Leggi su Agi.it
