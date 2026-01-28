I riformisti del Partito Democratico cercano di rassicurare i loro sostenitori: niente scissione in vista. Dopo settimane di tensioni e voci di divisione, i vertici del partito ribadiscono che resteranno uniti e continuano a lavorare per una linea condivisa. La parola d’ordine è stabilità, e i riformisti sembrano determinati a non far vacillare questa convinzione.

AGI - Hic manebimus optime, continuano a ripetere i riformisti dem. Nel Pd ci stanno e ci resteranno benissimo. Nessuna tentazione scissionista, dunque, nonostante " l'aria irrespirabile " all'interno del partito, come denunciato dall'eurodeputata Pina Picierno. E nonostante la richiesta reiterata di un confronto politico in direzione, richiesta che ha alimentato nuove voci di scissione. "Non c'è alcun collegamento tra la richiesta di convocare la direzione e una eventuale scissione. Anzi: la richiesta di confronto è la prova che siamo legati al Pd ", spiega Lia Quartapelle contattata da AGI. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

La segreteria del Pd si trova in una fase di stallo, con confronti serrati e poche soluzioni chiare.

Argomenti discussi: Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi; I riformisti non firmano il nuovo ddl antisemitismo, tensione nel Pd; La fatwa di Montanari & Co: Il Pd cacci chi vota Sì. Ira di Picierno; Il Pd si spacca (ancora) sul ddl Antisemitismo: i senatori riformisti si sfilano dal nuovo testo.

