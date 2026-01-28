Oggi in tv si segnala l’appuntamento con la miniserie “Morbo K” su Rai 1, seguita dalla fiction “Una nuova vita” su Canale 5. Su Sky Cinema Uno va in onda “Il sapore del successo”. Programmi diversi per tutti i gusti, pronti a intrattenere il pubblico questa sera.

Guida ai programmi TV del 28 gennaio 2026: “Morbo K” su Rai 1, “Una nuova vita” su Canale 5, “Il sapore del successo” su Sky Cinema Uno. La prima serata televisiva del 28 gennaio 2026 presenta su Rai 1 il finale di Morbo K, una miniserie intensa che intreccia memoria storica e tensione narrativa, mentre Rai 2 punta sulla leggerezza con la commedia romantica Ricatto d’amore, un classico moderno capace di conquistare un pubblico trasversale. Su Rai 3 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, che continua a essere un punto di riferimento per l’informazione sociale. Le reti Mediaset rispondono con un mix di fiction, inchieste e cinema: Canale 5 lancia la nuova serie Una nuova vita, Italia 1 approfondisce l’attualità con Le Iene presentano: Inside, mentre Cine 34 e Iris offrono due film molto diversi tra loro, dalla commedia italiana È per il tuo bene al dramma giudiziario The Judge. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 28 gennaio 2026: miniserie, fiction e film

Approfondimenti su Morbo K 28 gennaio 2026

Ecco i programmi TV di oggi, 18 gennaio 2026: una selezione di fiction, quiz e film che offrono diverse opzioni di intrattenimento.

Ecco i principali programmi TV in onda il 19 gennaio 2026: tra fiction, cabaret e film, si segnalano “La Preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5 e “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” su Rai 2.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La forza di una donna anticipazioni dal 29 al 3 gennaio: Embre scopre che Arda è suo Figlio, Sarp co

Ultime notizie su Morbo K 28 gennaio 2026

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 22 gennaio; I programmi in tv sabato 24 gennaio 2026; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Programmi TV 25 gennaio 2026: cosa vedere stasera.

I programmi TV di oggi 24 gennaio 2026: talent e people show, filmGuida ai programmi TV del 24 gennaio 2026: The Voice Kids su Rai 1, C'è posta per te su Canale 5, Rapimento e riscatto su Iris ... lopinionista.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 27 gennaioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

Scopri i nostri programmi di oggi Martedì 27 Gennaio DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com facebook

I programmi TV di oggi 24 gennaio 2026: talent e people show, film x.com