i migliori siti bookmaker dove guardare eventi sportivi in streaming

Pokerstars ha appena iniziato a trasmettere gli Australian Open, offrendo ai propri utenti la possibilità di seguire gli eventi sportivi in streaming. La piattaforma si aggiunge così agli altri bookmaker che già permettono di seguire partite e competizioni in diretta, ampliando le opzioni per gli appassionati di sport.

Alla lista degli operatori che offrono ai propri utenti la possibilità di fruire di eventi live in streaming si è da poco aggiunto Pokerstars, che inaugura il servizio trasmettendo gli Australian Open Tra i servizi più apprezzati forniti dai siti dei principali bookmaker va ormai annoverato con una certa regolarità quello relativo alla fruizione in diretta streaming di eventi sportivi. Le piattaforme degli operatori sono sempre di più pensate come spazi d'intrattenimento, diventa dunque importante per i brand di scommesse poter offrire questo servizio a un pubblico sempre più eterogeneo: il calcio — non solo i top campionati, ma anche quelli più periferici o le serie giovanili — rimane lo sport principale, ma osservando l'offerta di molti operatori è possibile rendersi conto che anche gli altri sport hanno un peso specifico tutt'altro che trascurabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

