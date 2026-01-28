‘I Love Boosters’ | il primo teaser trailer

Questa mattina è stato pubblicato il primo teaser trailer di “I Love Boosters”. Il film segna il ritorno di Boot Riley, il musicista e regista che aveva già attirato attenzione con “Sorry to Bother You”. Ora, Riley prepara un nuovo progetto che sta già facendo parlare gli appassionati.

E' notizia di poche ore che il teaser trailer ufficiale del film I Love Boosters sia nline. Boot Riley, famoso musicista e regista, torna dopo Sorry to Bother You, con il suo nuovo film. Il film attua un'esplosione di colori e di energia in una storia di vendetta privata, nel mondo della moda. Ma sarà mera rivendicazione? Il ritorno di un regista fuori dalle righe. Riley ha debuttato alla regia nel 2018 con un film notevolissimo che però in Italia non è stato distribuito: si intitola Sorry to Bother You, commedia nera, grottesca e surreale che racconta la storia di Cash, un trentenne afroamericano che inizia a lavorare in un'azienda di telemarketing, ricevendo da un collega anziano un consiglio per non farsi riattaccare in faccia dai potenziali clienti che contatta: usare la sua "voce da bianco".

