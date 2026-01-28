I Kings of Convenience in tour in Italia nell’estate 2026 con un trio d’archi

I Kings of Convenience tornano a suonare in Italia nell’estate 2026. La band norvegese ha annunciato un tour con diverse date nei principali festival, arricchite dalla collaborazione di un trio d’archi. I fan possono aspettarsi performance intimi e coinvolgenti, con un sound ancora più ricco e originale.

I Kings of Convenience tornano a esibirsi in Italia con una serie di date dal vivo nei più suggestivi festival e con un trio d’archi. I Kings of Convenience tornano a esibirsi in Italia: quest’estate saranno protagonisti di una serie di date dal vivo nei più suggestivi festival del Paese, portando sul palco il loro stile distintivo. Da oltre vent’anni il duo norvegese incarna il lato più intimo e raffinato dell’indie pop nordico, e, per questo tour, saranno accompagnati da un trio d’archi d’eccezione con Tobias Hett alla Viola, Naomi Berrill al Cello, Davide Bettolini al Contrabbasso. Il tour prenderà il via il 26 luglio nella suggestiva cornice di Monfortinjazz a Monforte d’Alba (CN), per poi proseguire il 28 ad Argenta, all’interno di Ferrara Sotto Le Stelle, e il 29 sul palco del Tener-a-mente Festival a Gardone Riviera (BS). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Kings of Convenience in tour in Italia nell’estate 2026 con un trio d’archi Approfondimenti su Kings of Convenience Italia 'Ferrara sotto le Stelle' annuncia la prima data estiva: ci sono i Kings of Convenience Ferrara sotto le Stelle annuncia l'inizio dell'estate con la prima data, ospitando i Kings of Convenience. Il Volo torna a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che animerà il parco Villa delle rose nell'estate 2026 Il Volo annuncia il proprio ritorno a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che farà tappa nel parco Villa delle Rose nell’estate 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Kings of Convenience Italia Argomenti discussi: Kings of Convenience: mini-tour di 5 date in Italia questa estate; 'Ferrara sotto le Stelle' annuncia la prima data estiva: ci sono i Kings of Convenience; KINGS OF CONVENIENCE in concerto in Italia questa estate [info e Biglietti]; Kings Of Convenience in Italia con gli archi. KINGS OF CONVENIENCE in concerto in Italia questa estate [info e Biglietti]I Kings of Convenience tornano in concerto in Italia con una serie di date dal vivo nei più suggestivi festival del Paese. newsic.it KINGS OF CONVENIENCE: cinque date in Italia in estateI Kings of Convenience torneranno a esibirsi in Italia nell’estate 2026 con una serie di concerti. Il duo norvegese, attivo da oltre vent’anni, porterà sul palco un set arricchito da un trio d’archi ... impattosonoro.it I Kings Of Convenience arrivano in Italia per 5 imperdibili date estive! 26 luglio 2026 | Monforte D’Alba (CN), Monfortinjazz 28 luglio 2026 | Argenta (FE), Ferrara Sotto le Stelle 29 luglio 2026 | Gardone Rivera (BS), Anfiteatro del Vittoriale 31 luglio 2 facebook Al festival Tener-a-mente arrivano i Kings of Convenience x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.