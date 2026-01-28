I giovani polacchi che lasciano l’università

Molti giovani in Polonia lasciano gli studi universitari già dopo pochi mesi. Negli ultimi anni, il 40 per cento di loro abbandona l’università alla fine del primo semestre. Il fenomeno riguarda soprattutto i primi anni di corso e si riscontra anche in altri paesi, come la Germania, ma in misura minore.

In Polonia, come nel resto dell’Europa, dopo il diploma molte ragazze e ragazzi cominciano un percorso universitario. Negli ultimi anni, tuttavia, nel paese il tasso di rinuncia agli studi è aumentato: il 40 per cento degli studenti abbandona alla fine del primo semestre. Le motivazioni sono diverse, dalle difficoltà economiche alla scelta sbagliata della facoltà. Anche se in misura minore, il problema riguarda anche altri paesi europei, come per esempio la Germania, che sta cercando di correre ai ripari. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

