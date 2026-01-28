I Giorni della Merla e della Candelora | perchè si chiamano così

Sono arrivati anche quest’anno i Giorni della Merla, i tre giorni di fine gennaio considerati i più freddi dell’anno. La tradizione li identifica con il 29, 30 e 31 gennaio, e molti ancora oggi aspettano il gelo più intenso in queste date.

Da dove deriva questa credenza popolare? Sono tante le leggende ad essa legate E anche quest’anno siamo arrivati ai famosi Giorni della Merla. La tradizione vuole che le giornate del 29, 30 e 31 gennaio siano le più fredde dell’anno. Nei decenni passati, la fine di gennaio era davvero il momento più gelido dell’anno. Secondo i detti popolari, più queste giornate sono fredde, più l’inverno sarà corto e quindi la primavera arriverà prima. Viceversa, se sono calde. Il 2 febbraio, invece, si festeggia la Candelora: “Madonna della Candelora, dell’inverno sémo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno sémo ancora dentro.🔗 Leggi su Veronasera.it

