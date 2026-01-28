I fiocchi o cenci di Carnevale | la ricetta

A Arezzo, i dolci di Carnevale sono semplici e tradizionali: i fiocchi, chiamati anche cenci o frappe, sono il dolce più amato in questa stagione. La ricetta è facile, basta impastare farina, uova, zucchero e un po’ di limone, poi si stendono, si tagliano a strisce e si friggono nell’olio caldo. Sono croccanti, dorati e perfetti da condividere con amici e famiglia durante le feste.

La ricetta dei tipici dolci di questa festa. Una preparazione facile da realizzare anche a casa Per preparare l'impasto è necessaria una spianatoia e un mattarello. Sulla spianatoia va disposta la farina a fontana e al centro si possono versare gli altri ingredienti: lo zucchero, il burro, le uova, la scorza d'arancia e il vin santo. Una volta che l'impasto risulterà morbido e ben lavorato, è necessario lasciarlo riposare per 30 minuti. Dopodiché basta rilavorarlo pochi minuti e poi con il mattarello (infarinato) si può stendere sulla spianatoia, cercando di ottenere una sfoglia sottile (pochissimi millimetri).

