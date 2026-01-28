I farmaci per la gotta riducono i rischi di infarto

Un nuovo studio pubblicato su Jama Internal Medicine svela che i farmaci usati per trattare la gotta aiutano a ridurre il rischio di infarto e ictus. I ricercatori hanno analizzato i dati di pazienti affetti da gotta e hanno scoperto che chi assume questi farmaci ha meno probabilità di finire in ospedale per problemi cardiaci. La scoperta potrebbe cambiare il modo di gestire questa malattia, che fino a ora si concentrava solo sui sintomi articolari.

Uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine ha evidenziato che i farmaci utilizzati per il trattamento della gotta sono associati a una riduzione del rischio di infarto miocardico e ictus nei pazienti affetti da gotta. La ricerca è stata condotta dal dottor Edoardo Cipolletta durante il corso di dottorato di ricerca in Human Health all'Università Politecnica delle Marche, in un periodo di attività di 12 mesi all'Università di Nottingham sotto la supervisione del Professor Abhishek, e in collaborazione con ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine (Regno Unito) e dell'Università di Göteborg (Svezia).

