I 24 CFU non sono abilitanti ma vengono riconosciuti nel percorso da 60 Pillole di Question Time

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha chiarito che i 24 CFU non sono abilitanti, ma vengono riconosciuti nel percorso da 60. L’argomento continua a creare confusione tra i candidati, anche se ormai è più chiaro che quei crediti servono per accedere ai concorsi, senza però garantire l’abilitazione diretta. La docente Sonia Cannas ha spiegato bene come funziona questa fase, lasciando meno dubbi tra gli aspiranti insegnanti.

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è tornati a fare chiarezza su un tema che genera ancora dubbi tra gli aspiranti docenti: il valore dei 24 CFU e la loro eventuale natura abilitante. Il focus dell’intervento ha riguardato la distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e percorsi di abilitazione all’insegnamento. Nel corso della trasmissione è stato chiesto se i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 possano essere considerati un titolo abilitante. Sonia Cannas ha risposto in modo netto, spiegando che “i 24 CFU sono nati esclusivamente come requisito di accesso ai concorsi e non hanno mai avuto valore abilitante”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Durante il question time dell'11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso docenti PNRR, evidenziando che si tratta di un percorso ordinario ma non abilitante, richiedendo 30, 36 o 60 CFU.

Il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le modalità di accesso ai percorsi abilitanti 202526, evidenziando l'assenza di agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR.

