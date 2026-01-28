Hytale | pesca meccaniche e utilizzo dei pesci

In Hytale, la pesca non è come in altri giochi sandbox. Non ci sono canne, galleggianti o mini giochi di tempismo. Qui, si tratta di un’attività più indiretta, che richiede preparazione, costruzione e pazienza. I giocatori devono pianificare e aspettare, rendendo la pesca un’operazione diversa dal solito.

All'interno di Hytale, la pesca esiste, ma non segue i canoni classici dei giochi sandbox. Dimentica canne, galleggianti e minigiochi basati sul tempismo: qui il sistema è pensato come un'attività indiretta, che ruota attorno alla preparazione, alla costruzione e all'attesa. È una scelta coerente con l'anima del gioco, che punta più sulla gestione delle risorse che sull'abilità manuale. Trattandosi inoltre di un titolo ancora in accesso anticipato, alcune funzionalità potrebbero essere riviste o ampliate nel tempo. Come si pesca senza canna. In Hytale non si pesca attivamente, ma tramite trappole da pesca.

