Hyrox 2026 | il fenomeno globale del fitness torna all' Oval Lingotto

Questa mattina all'Oval Lingotto si è aperta la stagione di eventi con il ritorno di Hyrox 2026. Per il terzo anno di fila, il celebre evento internazionale di fitness ha invaso i padiglioni, attirando atleti da tutto il mondo. Torino si conferma ancora una volta come centro centrale per il fitness indoor, con migliaia di appassionati pronti a sfidare sé stessi e vivere la grande festa dello sport.

Riparte la stagione di eventi all'Oval Lingotto. I padiglioni sono pronti ad accogliere Hyrox 2026: il fenomeno globale del fitness torna in questi spazi per il terzo anno consecutivo e Torino si conferma capitale mondiale del fitness indoor. Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026, l’Oval Lingotto ospiterà Hyrox, la competizione sportiva più inclusiva e partecipata del pianeta, che torna sotto l'ombra della Mole dopo i successi travolgenti delle edizioni 2024 e 2025. Grazie agli ampi spazi al coperto dell'Oval Lingotto, l’evento si trasforma in un'esperienza multisensoriale. Non è solo una competizione, ma un vero e proprio spettacolo collettivo: l'allestimento crea un’atmosfera elettrizzante simile a quella di uno stadio, dove il tifo del pubblico sprona gli atleti lungo ogni metro di corsa e ogni stazione funzionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Hyrox 2026 L'aerospazio mondiale si incontra all'Oval Lingotto di Torino per A&D Meetings Extinction Rebellion blocca l’ingresso dell'Aerospace & Defense Meetings all'Oval Lingotto di Torino Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. HYROX: Der Fitness-Hype im Galileo-Test! Ultime notizie su Hyrox 2026 Argomenti discussi: FITRI: Benvenuti Swimrun, Aquabike e… Hyathlon! È nata una nuova era multisport. VIDEO Che cos’è l’Hyrox. Torna HYROX: la gara globale di fitness aperta a tutt negli spazi di Lingotto Fiere. Partecipanti provenienti da tutto il mondo si sfidano in una competizione che unisce corsa e movimento funzionale Oval, Lingotto Fiere Dal 30 gennaio al 1° febbraio Tre facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.