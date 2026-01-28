Hydra nasce l’Organo di Gestione Strategica dell’Ecomuseo

L’Ecomuseo Terre di Hydra ha appena formato il suo nuovo organo di gestione strategica. L’obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio, mettendo in campo iniziative concrete. Prima di partire con i progetti, si prepara l’evento del Forum delle Acque, che si terrà dal 12 al 16 marzo. Un momento importante per coinvolgere la comunità e fare il punto sulle risorse idriche della zona.

Nasce l'Organo di Gestione Strategica dell'Ecomuseo Terre di Hydra per la valorizzazione del territorio, ma prima si guarda all'evento del Forum delle Acque che si terrà dal 12 al 16 marzo Ieri, 27 gennaio, si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Terni la prima seduta ufficiale dell'Organo di Gestione Strategica dell'Ecomuseo Terre di Hydra. Ciò mira alla creazione di uno strumento di coordinamento per il progetto ecomuseale che riguarda le zone della Valnerina Ternana, Marmoe e Piediluco. Questo Organo è stato istituito nel 2025 con lo scopo di definire le linee strategiche per la preservazione e valorizzazione del patrimonio sia culturale sia ambientale.

