Hotel 5 stelle distrutto dall'incendio | il video dello chalet in legno che va a fuoco salvate 279 persone
Un incendio ha devastato un hotel 5 stelle a Courchevel. Le fiamme sono partite dal tetto e hanno distrutto lo chalet in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno salvato 279 persone. Il video delle fiamme che avvolgono l’edificio circola in rete, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’incendio ha lasciato senza casa molti ospiti e ha causato danni ingenti alla struttura.
Incendio in un hotel 5 stelle a Courchevel: fiamme partite dal tetto hanno distrutto lo chalet in legno. Evacuate 279 persone, nessuna vittima. Indagine aperta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Davos, incendio vicino a un hotel: in fiamme uno chalet di legno. Lilli Gruber: «Siamo stati tutti evacuati»
A Davos, durante il World Economic Forum, un incendio ha interessato uno chalet di legno vicino a un hotel.
Davos, incendio vicino a un hotel: a fuoco uno chalet, evacuato il Congress Center
A Davos, durante il World Economic Forum, si è verificato un incendio vicino a un hotel, che ha coinvolto uno chalet.
