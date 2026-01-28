Hotel 5 stelle distrutto dall'incendio | il video dello chalet in legno che va a fuoco salvate 279 persone

Un incendio ha devastato un hotel 5 stelle a Courchevel. Le fiamme sono partite dal tetto e hanno distrutto lo chalet in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno salvato 279 persone. Il video delle fiamme che avvolgono l’edificio circola in rete, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’incendio ha lasciato senza casa molti ospiti e ha causato danni ingenti alla struttura.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.