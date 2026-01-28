holm vorrebbe trasferirsi al napoli ottimi rapporti tra i suoi agenti e il club fabrizio romano

Il Napoli sta pensando di acquistare Holm, il terzino destro che piace molto al giocatore. I contatti tra gli agenti del calciatore e il club sono buoni. Tuttavia, l’affare non si farà senza l’ok del Bologna, che detiene il suo cartellino. La trattativa resta aperta, ma ancora tutto da definire.

Il Napoli valuta il possibile acquisto del terzino destro Holm, gradito al giocatore, ma l’operazione dipende dalla disponibilità del Bologna. ok. Riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Anche il Napoli è molto attivo sul mercato, perché – come abbiamo raccontato più volte – il club azzurro è alla ricerca di un terzino destro. Il nome di Holm è tornato d’attualità negli ultimi giorni, anche grazie a un dettaglio non secondario: condivide gli stessi agenti di Noa Lang, ovvero l’agenzia Cetinkaya, una delle più importanti d’Europa, con cui il Napoli vanta ottimi rapporti. Proprio durante la lunga e complessa operazione che ha portato Lang al Galatasaray, il Napoli ha avuto modo di parlare anche della possibilità di arrivare a Holm. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

