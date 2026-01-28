Hojlund certezza Buongiorno contro Palmer | le probabili formazioni di Napoli-Chelsea
Il Napoli si prepara a sfidare il Chelsea in una partita importante. Dopo alcune occasioni perse in campionato, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria. Conte punta tutto su Hojlund, che sarà l’arma principale in attacco. I problemi di infortuni continuano a pesare sulla squadra, ma il tecnico si affida alla sua certezza in avanti per tentare di portare a casa i tre punti.
Il Napoli cerca una soddisfazione dopo qualche punto perso di troppo in campionato: il problema degli infortuni continua a essere un tema per Conte, che - contro Cucurella e Palmer - si affida alla sua certezza in attacco, Hojlund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Napoli-Milan, le probabili formazioni: Elmas nel tridente con Neres e Hojlund. Gioca Buongiorno (Sky Sport)
Stasera alle 20:00, Napoli e Milan si sfidano al Al-Awwal Park per la prima semifinale di Supercoppa Italiana.
Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza la tocchi con la mano"
Nel match Napoli-Verona, gli episodi da moviola sollevano diverse questioni, in particolare riguardo alle decisioni del VAR.
Argomenti discussi: Juventus-Napoli, provaci ancora Hojlund: ha segnato la doppietta della vittoria sui bianconeri a dicembre; Juventus-Napoli Bergonzi | rigore su Hojlund e fallo su Di Lorenzo; Bergonzi | C’è qualcosa di sospetto I dubbi arbitrali su Juventus-Napoli.
Juventus-Napoli, la rabbia di Hojlund contro il guardialinee Ma non vedi?La partita tra la Juventus e il Napoli, a distanza ormai di diversi giorni, continua a far discutere. I partenopei hanno giustamente reclamato un calcio di rigore per un netto fallo di Bremer su Hojlu ... msn.com
Juventus-Napoli, provaci ancora Hojlund: ha segnato la doppietta della vittoria sui bianconeri a dicembreTorna il sole su Castel Volturno. Dopo il freddo di Copenaghen, non solo nel meteo, anche gli azzurri avevano bisogno di farsi abbracciare da un po' di calore. Quello che preannuncia ... ilmattino.it
