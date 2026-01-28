Hockey ghiaccio femminile Gabriella Durante | Abbiamo consapevolezze importanti mettiamo a frutto quanto fatto

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con determinazione. Gabriella Durante, una delle giocatrici, dice che hanno acquisito consapevolezze importanti e sono pronte a mettere a frutto tutto il lavoro fatto finora. La squadra vuole stupire e dimostrare di non voler nascondersi, puntando a un risultato che potrebbe essere storico per il movimento italiano.

Capacità di stupire e voglia di non nascondersi. La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio vuole vivere appieno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 magari provando ad ambire a qualcosa di importante e storico. Il primo obiettivo, dopo mesi di lavoro, è quello di vincere la partita inaugurale del cammino a Cinque Cerchi: quella contro la Francia, di giovedì 5 febbraio alle ore 14.40, propedeutica per l'eventuale passaggio del turno verso i quarti di finale del torneo olimpico. A fare il punto della situazione, dal ritiro di Egna, è stata Gabriella Durante, estremo difensore azzurro di origini italo-canadesi che alle pagine del sito federale FISG ha detto: "Sogno di giocare le Olimpiadi invernali con la maglia azzurra.

