Ho scritto al primo ministro coreano chiedendogli più concerti in Messico per i BTS | la presidente Claudia Sheinbaum si mobilita per i fan disperati

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di intervenire per accontentare i fan dei BTS. Dopo che i biglietti per i concerti nel Paese sono andati esauriti in pochi minuti, Sheinbaum ha scritto al primo ministro coreano chiedendo più date in Messico. La mossa sorprende, ma dimostra quanto siano popolari i BTS tra il pubblico locale. Ora si attende una risposta ufficiale da Seul, mentre i fan sperano in nuove date per poter vedere i loro idoli dal vivo.

Strano ma vero, ma addirittura anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accolto la richiesta dei fan dei BTS di aumentare il numero dei concerti nel Paese, visto che i biglietti sono andati letteralmente a ruba. Dopo il tutto esaurito della scorsa settimana, la presidente Sheinbaum c ha sfruttato il suo briefing per chiedere più date per i concerti dei BTS a maggio, affermando di aver inviato una lettera al primo ministro sudcoreano chiedendo più date per la band. "Non abbiamo ancora ricevuto una risposta, ma speriamo che sia positiva", ha detto. Sheinbaum ha anche affermato di aver contattato gli organizzatori dei concerti per discutere la fattibilità di aggiungere date.

