Harry Styles nel mirino dei fan e c’entrano i prezzi dei biglietti

I fan di Harry Styles sono già in fermento dopo l’annuncio del tour per promuovere il suo nuovo album Kiss All The Time. I prezzi dei biglietti hanno scatenato una corsa sfrenata, con molti che cercano di assicurarsi un posto. La vendita è partita da poco e già si registrano file online e code ai punti vendita, mentre i prezzi più alti fanno discutere. La passione per il cantante britannico spinge i fan a tutto, anche a pagare cifre importanti pur di non perdere l’occasione di vederlo dal vivo.

Come prevedibile, subito dopo l'annuncio del tour a supporto del nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occaionally, in uscita il prossimo 6 marzo, i fan di Harry Styles hanno dato il via a una vera e propria caccia al biglietto. Di seguito, tutte le date del Together Together Tour. Sydney, Australia (Accor Stadium): 12, 13 dicembre 2026 Amsterdam, Paesi Bassi (Johan Cruijff Arena): 16, 17, 20, 22, 23, 26 maggio 2026 Londra, Regno Unito (Wembley Stadium): 12, 13, 17, 19, 20, 23 giugno 2026 San Paolo, Brasile (Estadio MorumBIS): 17, 18 luglio 2026 Città del Messico, Messico (Estadio GNP Seguros): 31 luglio, 1 agosto 2026 New York, USA (Madison Square Garden): 26, 28, 29 agosto; 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 settembre; 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 ottobre 2026 Melbourne, Australia (Marvel Stadium): 27, 28 novembre 2026

