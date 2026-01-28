Rima Horton ricorda Alan Rickman a dieci anni dalla sua scomparsa. La vedova dell’attore ha ripercorso il forte legame di Rickman con la saga di Harry Potter, in particolare con il personaggio di Severus Piton. Un ricordo che riporta alla memoria l’attore, ancora molto amato dai fan.

Rima Horton è tornata sul forte legame dell'attore con la saga cinematografica tratta da J.K. Rowling nel ruolo di Severus Piton. Nel decimo anniversario della morte di Alan Rickman, la vedova dell'attore Rima Horton ha deciso di collaborare con la Pancreatic Cancer UK, un'organizzazione benefica che raccoglie fondi per le persone colpite dal cancro al pancreas. In una recente intervista a BBC Morning, la moglie Rima Horton ha promosso la propria causa raccontando la sua iniziativa e ha reso omaggio al suo defunto marito, scomparso il 14 gennaio 2016 proprio in seguito alla malattia. L'impegno di Rima Horton a dieci anni dalla morte di Alan Rickman Nel corso dell'intervista, Horton ha dichiarato che solitamente le persone colpite da questo tipo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, la vedova di Alan Rickman ricorda l’attore a dieci anni dalla scomparsa

Cosa ha lasciato Alan Rickman a dieci anni dalla sua scomparsa? La vedova raccontaRima Horton, vedova di Alan Rickman, ha sottolineato l'importanza che Harry Potter aveva per l'attore britannico, interprete di Severus Piton. cinema.everyeye.it

