Anson Williams, uno dei volti storici di Happy Days, rivela un retroscena che lascia senza parole. Secondo lui, senza il successo dello show, una delle mosse più importanti per salvare vite non avrebbe mai raggiunto il livello globale. La serie, infatti, avrebbe avuto un ruolo decisivo in questa iniziativa, che ora viene considerata tra le più efficaci di sempre.

Anson Williams, volto storico della serie Happy Days, racconta un retroscena curioso e quasi impossibile da immaginare: senza il successo dello show, una mossa salvavita potrebbe non essere mai diventata un fenomeno globale. Secondo Anson Williams, l'attore di Happy Days, la sit-com sarebbe stata decisiva nel rendere popolare la manovra Heimlich, contribuendo così a salvare migliaia di vite. Una vicenda reale fatta di talk show, coincidenze e televisione che trasforma la cultura pop in utilità pubblica. Dallo studio di "Happy Days" al talk show La miccia parte da una storia familiare. Anson Williams, noto per il ruolo di Potsie Weber in Happy Days, ha ricordato in un post su Facebook il legame personale con la manovra anti-soffocamento: "Mio zio, il Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Happy Days e la sua mossa che: "Ha contribuito a salvare più vite di qualsiasi altro programma nella storia"

Approfondimenti su Happy Days Salvataggio

Henry Winkler, noto come Fonzie in Happy Days, ha condiviso nella sua autobiografia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Happy Days: Il cast IERI e OGGI 25 stelle ci hanno lasciato troppo presto

Ultime notizie su Happy Days Salvataggio

Argomenti discussi: Modugno | Carnevale con Happy Days Music Band!; Music Day Roma 48^ ed. 7/8 febbraio! Il Mei è partner | MEI - Meeting Degli Indipendenti; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 10 eventi (anche gratis) scelti per voi; Severgnini agli studenti di Mantova: Fatichiamo ad accettare il vostro disagio.

Happy Days e la sua mossa che: Ha contribuito a salvare più vite di qualsiasi altro programma nella storiaAnson Williams, volto storico della serie Happy Days, racconta un retroscena curioso e quasi impossibile da immaginare: senza il successo dello show, una mossa salvavita potrebbe non essere mai divent ... movieplayer.it

Happy Days, i luoghi in cui è stata girata la celebre sitcom americanaCelebrare Happy Days non significa soltanto ricordare personaggi e gag, è riscoprire luoghi, set e storie che hanno fatto da sfondo a un pezzo importante di cultura pop ... siviaggia.it

A Febbraio arrivano gli HAPPY DAYS! Ogni giorno un’offerta speciale tutta da scoprire Occhio alla posta!!! Seguici e resta aggiornato per non perdere neanche una promo! #genova #OfferteDelGiorno #spesa #grupponoi #Risparmio facebook